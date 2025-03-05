Макрон підтвердив можливість введення миротворців в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: AP

Президент Франції Емманюель Макрон не відкинув можливість введення миротворців в Україну. Крім того, він заявив, що це можливо після підписання миру.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон у зверненні до нації через глобальну невизначеність внаслідок радикальної зміни політики США.

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Макрон також визнав, що угода про врегулювання може вимагати розгортання європейських сил.

Також лідер Франції підкреслив, що ці війська "не підуть воювати на лінію фронту сьогодні, але будуть там, коли мир буде підписаний, щоб гарантувати його дотримання".

Раніше ми писали, що Україна не отримувала від партнерів офіційних пропозицій щодо введення миротворчих контингентів. Водночас Румунія заявила, що може стати місцем транзиту миротворчих військ.

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що зарано планувати розміщення іноземних військ на території України після можливого завершення війни.