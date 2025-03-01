У ФРН вважають передчасним планування розміщення військ в Україні

Канцлер ФРН Олаф Шольц. Фото: Reuters

Чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що зарано планувати розміщення іноземних військ на території України після можливого завершення війни. Речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що сторони "дуже далекі від мирної угоди".

Про це він сказав під час брифінгу, пише Укрінформ.

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"Позиція канцлера щодо цього питання відносно чітка: він завжди говорив, що вважає цю дискусію передчасною. Ми ще дуже далекі від вирішення конфлікту чи мирної угоди", — зазначив Гебештрайт.

На його думку, після досягнення мирної угоди треба подивитися, який вона матиме вигляд і за якими мандатами там можна розмістити можливі сили безпеки. Речник уряду ФРН вважає, що також йтиметься про моніторинг припинення вогню вздовж буферної зони "між двома дуже озброєними арміями" або про місію "Блакитних шоломів" ООН.

Також треба буде врахувати, які країни-партнери ще братимуть участь й наскільки це буде прийнято для всіх причетних сторін. До того ж Шольц неодноразово заявляв про "потребу в трансатлантичній архітектурі безпеки", тому залучені мають бути й США, бо інакше це може послабити НАТО.

Гебештрайт зауважив, що першим кроком до розміщення військ є встановлення чесного і справедливого миру, а не "продиктованого".

Крім того, 2 березня в Лондоні відбудеться зустріч за участі прем’єра Великої Британії Кіра Стармера, канцлера ФРН Олафа Шольца, очільників низки інших країн й урядів Європи, генсека НАТО Марка Рютте, а також президентів Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і Євроради Антоніу Кошти. На ній може пролунати питання про розміщення миротворців.

Нагадаємо, новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав поставити Україну в позицію сили напередодні мирних переговорів.

А після вчорашньої суперечки Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа у Білому домі німецькі лідери висловили підтримку Україні.