Мерц здійснив терміновий візит до Парижа для переговорів із Макроном

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Потенційно наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц здійснив неочікуваний візит до Парижа, де провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Головною темою обговорення стала європейська безпека в умовах змін політики США щодо України.

Про це повідомляє DW.

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Поїздка відбулася лише через кілька днів після перемоги консервативного блоку ХДС/ХСС на виборах у Німеччині, що зробило Мерца головним претендентом на пост канцлера.

Переговори між Макроном і Мерцем стосувалися нещодавніх змін у підході США до війни в Україні та питань безпеки Європи. Після зустрічі Мерц подякував французькому лідеру за довіру у відносинах між Німеччиною та Францією.

"Разом наші країни можуть досягти великих речей для Європи", – написав Мерц у своєму Instagram.

Фрідріх Мерц налагоджує політичні зв'язки після перемоги

Ця поїздка стала першою закордонною місією Мерца після перемоги його партії на парламентських виборах. Блок ХДС/ХСС отримав 28,5% голосів та 208 місць у Бундестазі, ставши найбільшою фракцією. Однак для формування уряду цього недостатньо.

Очікується, що Фрідріх Мерц не буде присутнім на саміті ЄС, який відбудеться в Брюсселі 6 березня. Хоча раніше ходили чутки, що він може супроводжувати Олафа Шольца, речник чинного канцлера Штеффен Гебештрайт заперечив таку можливість.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з Кіром Стармером та Володимиром Зеленським.

Тим часом Фрідріх Мерц заявив, що Україну треба поставити у позицію сили.