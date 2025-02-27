Мерц здійснив терміновий візит до Парижа для переговорів із Макроном

Мерц несподівано зустрівся з Макроном — говорили про Україну
Потенційно наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц здійснив неочікуваний візит до Парижа, де провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Головною темою обговорення стала європейська безпека в умовах змін політики США щодо України.
Про це повідомляє DW.
Що відомо про поїздку Фрідріха Мерца до Франції
Поїздка відбулася лише через кілька днів після перемоги консервативного блоку ХДС/ХСС на виборах у Німеччині, що зробило Мерца головним претендентом на пост канцлера.
Переговори між Макроном і Мерцем стосувалися нещодавніх змін у підході США до війни в Україні та питань безпеки Європи. Після зустрічі Мерц подякував французькому лідеру за довіру у відносинах між Німеччиною та Францією.
"Разом наші країни можуть досягти великих речей для Європи", – написав Мерц у своєму Instagram.
Фрідріх Мерц налагоджує політичні зв'язки після перемоги
Ця поїздка стала першою закордонною місією Мерца після перемоги його партії на парламентських виборах. Блок ХДС/ХСС отримав 28,5% голосів та 208 місць у Бундестазі, ставши найбільшою фракцією. Однак для формування уряду цього недостатньо.
Очікується, що Фрідріх Мерц не буде присутнім на саміті ЄС, який відбудеться в Брюсселі 6 березня. Хоча раніше ходили чутки, що він може супроводжувати Олафа Шольца, речник чинного канцлера Штеффен Гебештрайт заперечив таку можливість.
Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з Кіром Стармером та Володимиром Зеленським.
Тим часом Фрідріх Мерц заявив, що Україну треба поставити у позицію сили.
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