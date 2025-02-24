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Мерц закликав поставити Україну в позицію сили

24 лютого 2025 16:15
Аркадій Пастула - Редактор
Фрідріх Мерц висловив підтримку Україні — що заявив
Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
Аркадій Пастула - Редактор

Переможець парламентських виборів у Німеччині й майбутній канцлер Фрідріх Мерц висловив підтримку Україні. Він закликав поставити країну в позицію сили.

Про це Фрідріх Мерц написав у соцмережі X у понеділок, 24 лютого.

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Політик наголосив, що сьогодні три роки російської агресії проти України та війни в Європі. 

"Жахливі картини руйнувань та воєнних злочинів залишаються з нами вже три роки. Європа залишається твердо на боці України. Зараз, як ніколи, ми повинні поставити Україну в сильну позицію", — зазначив Мерц.

За його словами, для досягнення справедливого миру Україна повинна бути частиною мирних переговорів.

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Допис Мерца. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 лютого у Німеччині відбулися парламентські вибори, на яких лідер опозиційних консерваторів Фрідріх Мерц здобув перемогу.

Також український лідер Володимир Зеленський привітав Фрідріха Мерца з перемогою.

Німеччина війна Україна Фрідріх Мерц 3 роки війни
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