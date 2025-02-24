Фридрих Мерц выразил поддержку Украине — что заявил

Мерц призвал поставить Украину в позицию силы
Победитель парламентских выборов в Германии и будущий канцлер Фридрих Мерц выразил поддержку Украине. Он призвал поставить страну в позицию силы.
Об этом Фридрих Мерц написал в соцсети X в понедельник, 24 февраля.
Мерц поддержал Украину
Политик подчеркнул, что сегодня три года российской агрессии против Украины и войны в Европе.
"Ужасные картины разрушений и военных преступлений остаются с нами уже три года. Европа остается твердо на стороне Украины. Сейчас, как никогда, мы должны поставить Украину в сильную позицию", — отметил Мерц.
По его словам, для достижения справедливого мира Украина должна быть частью мирных переговоров.
Напомним, 23 февраля в Германии состоялись парламентские выборы, на которых лидер оппозиционных консерваторов Фридрих Мерц одержал победу.
Также украинский лидер Владимир Зеленский поздравил Фридриха Мерца с победой.
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