Фридрих Мерц выразил поддержку Украине — что заявил

Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Победитель парламентских выборов в Германии и будущий канцлер Фридрих Мерц выразил поддержку Украине. Он призвал поставить страну в позицию силы.

Об этом Фридрих Мерц написал в соцсети X в понедельник, 24 февраля.

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Политик подчеркнул, что сегодня три года российской агрессии против Украины и войны в Европе.

"Ужасные картины разрушений и военных преступлений остаются с нами уже три года. Европа остается твердо на стороне Украины. Сейчас, как никогда, мы должны поставить Украину в сильную позицию", — отметил Мерц.

По его словам, для достижения справедливого мира Украина должна быть частью мирных переговоров.

Пост Мерца. Фото: скриншот

Напомним, 23 февраля в Германии состоялись парламентские выборы, на которых лидер оппозиционных консерваторов Фридрих Мерц одержал победу.

Также украинский лидер Владимир Зеленский поздравил Фридриха Мерца с победой.