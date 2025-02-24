Парламентські вибори в Німеччині виграв Фрідріх Мерц — що про нього відомо

Кандидати на посаду канцлера. Фото: dpa-Pool/picture alliance

У Німеччині у неділю, 23 лютого, відбулися парламентські вибори. На голосуванні переміг лідер опозиційних консерваторів Фрідріх Мерц з 28,52% голосів за його блок ХДС/ХСС.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Результати виборів

Отже, за підрахунками голосів виборців, блок Мерца отримає 208 місць у Бундестазі.

Є і шоковий успіх в ультраправих з "Альтернатива для Німеччини" (AfD) — 150 місць та 20,8% голосів. Третя позиція у соціалістів Олафа Шольца — 120 місць в парламенті та 16,41% голосів.

Результати виборів у Німеччині 2025 року. Фото: скриншот

Що відомо про Фрідріха Мерца

Фрідріх Мерц. Фото: ОП

Мерц є головою партії Християнсько-демократичний союз (ХДС). Він відомий своєю підтримкою України у війні проти російської агресії.

Мерц наголошує на необхідності відновлення територіальної цілісності України, а також права самостійно обирати міжнародний шлях розвитку.

Восени 2024 року він закликав чинного канцлера Олафа Шольца надати Україні крилаті ракети TAURUS для посилення обороноздатності, а на початку лютого цього року підкреслив важливість швидкого завершення війни та продовження військової підтримки України.

Крім того, він прокоментував останні заяви президента США Дональда Трампа. На його думку, ці висловлення відображають російський наратив та підміняють поняття агресора і жертви.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли про Мерца та його плани щодо змін в уряді Німеччини.

Крім того, у статті Новини.LIVE пояснили, яку роль відіграв попередній канцлер Олаф Шольц у підтримці України під час війни.