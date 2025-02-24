Парламентские выборы в Германии победил Фридрих Мерц — что о нем известно

Кто победил на выборах в Германии — результаты выборов
В Германии в воскресенье, 23 февраля, состоялись парламентские выборы. На голосовании победил лидер оппозиционных консерваторов Фридрих Мерц с 28,52% голосов за его блок ХДС/ХСС.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Результаты выборов
Итак, по подсчетам голосов избирателей, блок Мерца получит 208 мест в Бундестаге.
Есть и шокирующий успех у ультраправых из "Альтернатива для Германии" (AfD) — 150 мест и 20,8% голосов. Третья позиция у Социалистов Олафа Шольца — 120 мест в парламенте и 16,41% голосов.
Что известно о Фридрихе Мерце
Мерц является председателем партии Христианско-демократический союз (ХДС). Он известен своей поддержкой Украины в войне против российской агрессии.
Мерц подчеркивает необходимость восстановления территориальной целостности Украины, а также права самостоятельно выбирать международный путь развития.
Осенью 2024 года он призвал действующего канцлера Олафа Шольца предоставить Украине крылатые ракеты TAURUS для усиления обороноспособности, а в начале февраля этого года подчеркнул важность быстрого завершения войны и продолжения военной поддержки Украины.
Кроме того, он прокомментировал последние заявления президента США Дональда Трампа. По его мнению, эти высказывания отражают российский нарратив и подменяют понятия агрессора и жертвы.
Ранее в материале Новини.LIVE рассказали о Мерце и его планах по изменениям в правительстве Германии.
Кроме того, в статье Новини.LIVE объяснили, какую роль сыграл предыдущий канцлер Олаф Шольц в поддержке Украины во время войны.
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