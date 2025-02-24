Парламентские выборы в Германии победил Фридрих Мерц — что о нем известно

Кандидаты на должность канцлера. Фото: dpa-Pool/picture alliance

В Германии в воскресенье, 23 февраля, состоялись парламентские выборы. На голосовании победил лидер оппозиционных консерваторов Фридрих Мерц с 28,52% голосов за его блок ХДС/ХСС.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Результаты выборов

Итак, по подсчетам голосов избирателей, блок Мерца получит 208 мест в Бундестаге.

Есть и шокирующий успех у ультраправых из "Альтернатива для Германии" (AfD) — 150 мест и 20,8% голосов. Третья позиция у Социалистов Олафа Шольца — 120 мест в парламенте и 16,41% голосов.

Результаты выборов в Германии 2025 года. Фото: скриншот

Что известно о Фридрихе Мерце

Фридрих Мерц. Фото: ОП

Мерц является председателем партии Христианско-демократический союз (ХДС). Он известен своей поддержкой Украины в войне против российской агрессии.

Мерц подчеркивает необходимость восстановления территориальной целостности Украины, а также права самостоятельно выбирать международный путь развития.

Осенью 2024 года он призвал действующего канцлера Олафа Шольца предоставить Украине крылатые ракеты TAURUS для усиления обороноспособности, а в начале февраля этого года подчеркнул важность быстрого завершения войны и продолжения военной поддержки Украины.

Кроме того, он прокомментировал последние заявления президента США Дональда Трампа. По его мнению, эти высказывания отражают российский нарратив и подменяют понятия агрессора и жертвы.

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали о Мерце и его планах по изменениям в правительстве Германии.

Кроме того, в статье Новини.LIVE объяснили, какую роль сыграл предыдущий канцлер Олаф Шольц в поддержке Украины во время войны.