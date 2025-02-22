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Сирський зустрівся з німецьким генералом Брейером — подробиці

22 лютого 2025 09:03
Ольга Антоновська - редактор
Сирський зустрівся з генералом Німеччини Брейером
Олександр Сирський та Карстен Брейер тиснуть руки. Фото: Facebook/Олександр Сирський
Ольга Антоновська - редактор

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Брейером. Йшлося про підтримку української армії.

Про це Олександр Сирський повідомив у Facebook в суботу, 22 лютого.

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За словами Головнокомандувача ЗСУ, під час зустрічі з німецьким колегою обговорили оперативну обстановку на лінії фронту. Крім того, йшлося про перехід українського війська на корпусну структуру.

"Обговорили потреби Збройних сил України в озброєнні, боєприпасах, військовій та спеціальній техніці, а також підготовку українських військових. Також під час зустрічі було розглянуто питання технічного обслуговування і ремонту військової техніки німецького виробництва, яка перебуває на озброєнні Збройних сил України", — зазначив Сирський.

Він також наголосив на важливості співпраці України та Німеччини. Головком подякував німецькому народові за непохитну підтримку.

Сирський зустрівся з німецьким генералом
Олександр Сирський на зустрічі з Карстеном Брейером. Фото: Facebook/Олександр Сирський
Сирський зустрівся з німецьким генералом
Карстен Брейер під час зустрічі з Олександром Сирським. Фото: Facebook/Олександр Сирський

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач Збройних сил України зустрічався з головою Військового комітету НАТО. Йдеться про адмірала Джузеппе Каво Драгоне.

Також Головком заявив, що може дати перевагу на полі бою. За його словами, вагому силу мають безпілотники, вони ефективно нищать ворога.

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