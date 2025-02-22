Сырский встретился с генералом Германии Брейером

Александр Сырский и Карстен Брейер жмут руки. Фото: Facebook/Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с Генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Брейером. Речь шла о поддержке украинской армии.

Об этом Александр Сырский сообщил в Facebook в субботу, 22 февраля.

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По словам Главнокомандующего ВСУ, во время встречи с немецким коллегой обсудили оперативную обстановку на линии фронта. Кроме того, речь шла о переходе украинского войска на корпусную структуру.

"Обсудили потребности Вооруженных сил Украины в вооружении, боеприпасах, военной и специальной технике, а также подготовку украинских военных. Также во время встречи были рассмотрены вопросы технического обслуживания и ремонта военной техники немецкого производства, которая находится на вооружении Вооруженных сил Украины", — отметил Сырский.

Он также отметил важность сотрудничества Украины и Германии. Главком поблагодарил немецкий народ за непоколебимую поддержку.

Александр Сырский на встрече с Карстеном Брейером. Фото: Facebook/Александр Сырский

Карстен Брейер во время встречи с Александром Сырским. Фото: Facebook/Александр Сырский

Напомним, ранее Главнокомандующий Вооруженных сил Украины встречался с председателем Военного комитета НАТО. Речь идет об адмирале Джузеппе Каво Драгоне.

Также Головко заявил, что может дать преимущество на поле боя. По его словам, весомую силу имеют беспилотники, они эффективно уничтожают врага.