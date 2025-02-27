Мерц совершил срочный визит в Париж для переговоров с Макроном

Мерц неожиданно встретился с Макроном — говорили об Украине
Потенциально следующий канцлер Германии Фридрих Мерц совершил неожиданный визит в Париж, где провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главной темой обсуждения стала европейская безопасность в условиях изменений политики США в отношении Украины.
Об этом сообщает DW.
Что известно о поездке Фридриха Мерца во Францию
Поездка состоялась всего через несколько дней после победы консервативного блока ХДС/ХСС на выборах в Германии, что сделало Мерца главным претендентом на пост канцлера.
Переговоры между Макроном и Мерцем касались недавних изменений в подходе США к войне в Украине и вопросов безопасности Европы. После встречи Мерц поблагодарил французского лидера за доверие в отношениях между Германией и Францией.
"Вместе наши страны могут достичь великих вещей для Европы", — написал Мерц в своем Instagram.
Фридрих Мерц налаживает политические связи после победы
Эта поездка стала первой зарубежной миссией Мерца после победы его партии на парламентских выборах. Блок ХДС/ХСС получил 28,5% голосов и 208 мест в Бундестаге, став крупнейшей фракцией. Однако для формирования правительства этого недостаточно.
Ожидается, что Фридрих Мерц не будет присутствовать на саммите ЕС, который состоится в Брюсселе 6 марта. Хотя ранее ходили слухи, что он может сопровождать Олафа Шольца, представитель действующего канцлера Штеффен Гебештрайт отрицает такую возможность.
Напомним, недавно президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с Киром Стармером и Владимиром Зеленским.
Между тем Фридрих Мерц заявил, что Украину надо поставить в позицию силы.
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