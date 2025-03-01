В ФРГ считают преждевременным планирование размещения войск в Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: Reuters

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц считает, что рано планировать размещение иностранных войск на территории Украины после возможного завершения войны. Представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что стороны "очень далеки от мирного соглашения".

Об этом он сказал во время брифинга, пишет Укринформ.

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"Позиция канцлера по этому вопросу относительно четкая: он всегда говорил, что считает эту дискуссию преждевременной. Мы еще очень далеки от решения конфликта или мирного соглашения", — отметил Гебештрайт.

По его мнению, после достижения мирного соглашения надо посмотреть, как оно будет выглядеть и по каким мандатам там можно разместить возможные силы безопасности. Представитель правительства ФРГ считает, что также речь пойдет о мониторинге прекращения огня вдоль буферной зоны "между двумя очень вооруженными армиями" или о миссии "Голубых касок" ООН.

Также надо будет учесть, какие страны-партнеры еще будут участвовать и насколько это будет приемлемо для всех причастных сторон. К тому же Шольц неоднократно заявлял о "потребности в трансатлантической архитектуре безопасности", поэтому привлечены должны быть и США, иначе это может ослабить НАТО.

Гебештрайт отметил, что первым шагом к размещению войск является установление честного и справедливого мира, а не "продиктованного".

Кроме того, 2 марта в Лондоне состоится встреча с участием премьера Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Олафа Шольца, руководителей ряда других стран и правительств Европы, генсека НАТО Марка Рютте, а также президентов Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Евросовета Антониу Кошты. На ней может прозвучать вопрос о размещении миротворцев.

Напомним, новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц призвал поставить Украину в позицию силы накануне мирных переговоров.

А после вчерашнего спора Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа в Белом доме немецкие лидеры выразили поддержку Украине.