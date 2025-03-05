Макрон подтвердил возможность введения миротворцев в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность введения миротворцев в Украину. Кроме того, он заявил, что это возможно после подписания мира.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации из-за глобальной неопределенности вследствие радикального изменения политики США.

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Макрон также признал, что соглашение об урегулировании может потребовать развертывания европейских сил.

Также лидер Франции подчеркнул, что эти войска "не пойдут воевать на линию фронта сегодня, но будут там, когда мир будет подписан, чтобы гарантировать его соблюдение".

Ранее мы писали, что Украина не получала от партнеров официальных предложений по введению миротворческих контингентов. В то же время Румыния заявила, что может стать местом транзита миротворческих войск.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что рано планировать размещение иностранных войск на территории Украины после возможного завершения войны.