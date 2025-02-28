Миротворці в Україні — Румунія може стати центром транзиту військ

Американські солдати на полігоні у Польщі. Фото ілюстративне: Reuters

Румунія продовжить підтримувати Україну та може стати місцем транзиту миротворчих військ. Якщо Росію не зупинити, то вона піде далі та загрожуватиме безпеці інших європейських держав.

Про це заявив виконуючий обов'язки президента Румунії Іліє Боложан пише Defense Romania у п'ятницю, 28 лютого.

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За словами Боложана, Румунія готова й надалі допомагати Україні. Ця позиція принципова та спрямована й на безпеку самої країни, переконаний політик. За його словами, якщо РФ не зупинити, Україна може бути "лише першою жертвою".

"Ми висловили принципову готовність нашої країни продовжувати підтримувати цю країну (Україну. — Ред.), тому що це не просто підтримка жертви перед агресором, що є принциповим питанням, але, по суті, це підтримка безпеки нашої країни", — зазначив Боложан.

Він додав, що наразі зарано говорити про відправку військ в Україну, оскільки спочатку потрібно досягнути мирної угоди. Крім того, як вважає Боложан, для такого кроку потрібна парламентська підтримка, якої зараз немає.

"Ми могли б бути центром для транзиту цих військ, і є аналізи, які можна зробити", — заявив посадовець.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін заявив, що його країна готова відправити миротворчі війська в Україну. Він запевнив Володимира Зеленського у подальшій підтримці.

Також Велика Британія готова надіслати миротворців в Україну. За словами прем'єра Кіра Стармера, країна готова "підняти авіацію в небо", аби забезпечити мир.