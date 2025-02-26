Європа та США обговорюють спільні дії після припинення вогню в Україні

Військові навчання. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Міністр фінансів Франції Ерік Ломбард заявив, що США мають підтримати європейські країни у забезпеченні миру в Україні після досягнення домовленості про припинення вогню. Він назвав країни, які готові відправити свої війська в Україну для гарантування виконання перемир'я.

Про це він повідомив журналістам Bloomberg.

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В інтерв'ю Bloomberg Television у Кейптауні, де зараз проходить зустріч глав фінансів G20, Ерік Ломбард зазначив, що Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові направити війська для гарантування виконання перемир’я.

"Якщо ми хочемо дотримання режиму припинення вогню, нам потрібна підтримка США", — наголосив він.

За словами Ломбарда, американська сторона вже дала згоду на це.

Цього тижня Ерік Ломбард разом із президентом Франції Еммануелем Макроном відвідав Вашингтон, де провів зустрічі з президентом Дональдом Трампом і міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Там обговорювалися питання, пов’язані з Україною, торгівлею, тарифами та нетарифними бар'єрами.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що у Європі роздумують, як таємно ввести в Україну війська.

Тим часом Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав три ключові теми, які обговорюватимуть за столом переговорів.

А президент Туреччини підтвердив готовність допомагати Україні у відбудові.