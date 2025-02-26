Европа и США обсуждают совместные действия после прекращения огня в Украине

Военные учения. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что США должны поддержать европейские страны в обеспечении мира в Украине после достижения договоренности о прекращении огня. Он назвал страны, которые готовы отправить свои войска в Украину для обеспечения выполнения перемирия.

Об этом он сообщил журналистам Bloomberg.

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В интервью Bloomberg Television в Кейптауне, где сейчас проходит встреча глав финансов G20, Эрик Ломбард отметил, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска для обеспечения выполнения перемирия.

"Если мы хотим соблюдения режима прекращения огня, нам нужна поддержка США", — подчеркнул он.

По словам Ломбарда, американская сторона уже дала согласие на это.

На этой неделе Эрик Ломбард вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном посетил Вашингтон, где провел встречи с президентом Дональдом Трампом и министром финансов США Скоттом Бессентом.

Там обсуждались вопросы, связанные с Украиной, торговлей, тарифами и нетарифными барьерами.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что в Европе размышляют, как тайно ввести в Украину войска.

Между тем Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал три ключевые темы, которые будут обсуждать за столом переговоров.

А президент Турции подтвердил готовность помогать Украине в восстановлении.