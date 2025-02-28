Миротворцы в Украине — Румыния может стать центром транзита войск

Американские солдаты на полигоне в Польше. Фото иллюстративное: Reuters

Румыния продолжит поддерживать Украину и может стать местом транзита миротворческих войск. Если Россию не остановить, то она пойдет дальше и будет угрожать безопасности других европейских государств.

Об этом заявил исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан пишет Defense Romania в пятницу, 28 февраля.

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По словам Боложана, Румыния готова и в дальнейшем помогать Украине. Эта позиция принципиальная и направлена и на безопасность самой страны, убежден политик. По его словам, если РФ не остановить, Украина может быть "лишь первой жертвой".

"Мы выразили принципиальную готовность нашей страны продолжать поддерживать эту страну (Украину. — Ред.), потому что это не просто поддержка жертвы перед агрессором, что является принципиальным вопросом, но, по сути, это поддержка безопасности нашей страны", — отметил Боложан.

Он добавил, что пока рано говорить об отправке войск в Украину, поскольку сначала нужно достичь мирного соглашения. Кроме того, как считает Боложан, для такого шага нужна парламентская поддержка, которой сейчас нет.

"Мы могли бы быть центром для транзита этих войск, и есть анализы, которые можно сделать", — заявил чиновник.

Напомним, ранее премьер-министр Ирландии Микхол Мартин заявил, что его страна готова отправить миротворческие войска в Украину. Он заверил Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке.

Также Великобритания готова отправить миротворцев в Украину. По словам премьера Кира Стармера, страна готова "поднять авиацию в небо", чтобы обеспечить мир.