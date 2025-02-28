Ірландія може відправити миротворців в Україну

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін. Фото: Офіс Президента

Прем’єр-міністр Мікхол Мартін заявив, що Ірландія готова надавати допомогу Україні, включно з відправленням своїх миротворчих сил. Таку заяву він зробив під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 27 лютого.

Про це інформує видання Irish Examiner.

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Мікхол Мартін розповів, що сказав Володимиру Зеленському про відкритість Ірландії надати необхідну допомогу, включно з відправленням миротворців в Україну.

Під час зустрічі сторони обговорили низку питань, зокрема роботу над стійким і довготривалим мирним врегулюванням в Україні.

"Ми чітко дали зрозуміти, що будемо наполягати на прискоренні процесу набуття Україною членства в Європейському Союзі. Він дуже зацікавлений у цьому. Це пріоритет, тому що це дає певні гарантії безпеки для України", — сказав Мартін.

А також додав, що членство в ЄС відкриває значні можливості для України й в економічному плані.

"Ми обговорили фінансову підтримку України з боку Ірландії. Я пояснив, що наші зобов'язання в межах Європейського фонду миру були зірвані рішенням Угорщини накласти вето", — пояснив прем’єр Ірландії.

Водночас він зазначив, що Ірландія розглядає альтернативні підходи до надання фінансової допомоги Україні, і під час зустрічі виникла низка ідей.

Також Мартін сказав, що Зеленський дуже зосереджений на тому, щоб Європа брала центральну участь у потенційному мирному врегулюванні. Він зазначив, що президент України цінує підтримку, яку він отримав від Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що у четвер, 27 лютого, Володимир Зеленський прибув до Ірландії, де провів зустріч з ірландським прем'єром Мікхолом Мартіном.

Крім того, раніше, у п'ятницю, 21 лютого, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном. Тоді сторони говорили про спільне бачення реальних кроків щодо завершення повномасштабної війни.