Які питання під час розмови 21 лютого 2025 року обговорили президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

У п'ятницю, 21 лютого, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном. Йшлося про спільне бачення реальних кроків завершення війни.

Про це голова держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Ірландія поділяє наш підхід (щодо завершення війни. — Ред.): ініціатива має бути спільною, бо від цього залежить безпека не лише України, а й усієї Європи. Зробимо все, щоб досягти справедливого й гарантованого миру", — зазначив Зеленський.

Під час розмови сторони говорили про продовження фінансової допомоги, європейські справи та внесок Ірландії в захист українського народу. Також президент України проінформував очільника ірландського уряду про свою розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Нагадаємо, Володимир Зеленський поспілкувався із прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Політики говорили про двосторонні відносини, плани на майбутнє, кроки до завершення війни й гарантії безпеки.

Також ми повідомляли, що президент України провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Під час цієї розмови український лідер подякував очільнику хорватського уряду за підтримку України та нещодавнє рішення щодо нового пакета військової допомоги.