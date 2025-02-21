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Продовження фіндопомоги — Зеленський говорив з прем'єром Ірландії

21 лютого 2025 23:55
Чекарьова Марія - редактор
Які питання під час розмови 21 лютого 2025 року обговорили президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy / Official / Telegram
Чекарьова Марія - редактор

У п'ятницю, 21 лютого, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном. Йшлося про спільне бачення реальних кроків завершення війни.

Про це голова держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Ірландія поділяє наш підхід (щодо завершення війни. — Ред.): ініціатива має бути спільною, бо від цього залежить безпека не лише України, а й усієї Європи. Зробимо все, щоб досягти справедливого й гарантованого миру", — зазначив Зеленський. 

 Під час розмови сторони говорили про продовження фінансової допомоги, європейські справи та внесок Ірландії в захист українського народу. Також президент України проінформував очільника ірландського уряду про свою розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Нагадаємо, Володимир Зеленський поспілкувався із прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Політики говорили про двосторонні відносини, плани на майбутнє, кроки до завершення війни й гарантії безпеки.

Також ми повідомляли, що президент України провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Під час цієї розмови український лідер подякував очільнику хорватського уряду за підтримку України та нещодавнє рішення щодо нового пакета військової допомоги. 

Володимир Зеленський Україна Ірландія політики війна в Україні
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