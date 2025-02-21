Зеленський зідзвонився з Андреєм Пленковичем — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 21 лютого провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Вони обговорили наступні кроки та спільні плани на найближче майбутнє.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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Розмова Зеленського та Пленковича

Президент розповів, що під час цієї розмови він подякував Андрею Пленковичу за підтримку України з боку Хорватії та нещодавнє рішення щодо нового пакета військової допомоги. Зеленський наголосив, що важливо зберігати спільне розуміння поточних подій.

Крім того, сторони обговорили наступні кроки та спільні плани на найближче майбутнє. Український лідер наголосив, що позиція Європи сьогодні визначає її безпеку завтра і усім потрібен міцний і тривалий мир.

"Цінуємо тверду позицію Хорватії, що припинення вогню неможливе без чітких гарантій безпеки. Дякую за підтримку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 лютого Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорили низку питань, що стосуються України.

Крім того, глава держав 20 лютого зустрівся зі спецпосланцем США по Україні Кітом Келлогом.