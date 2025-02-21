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Зеленский поговорил с премьером Хорватии

21 февраля 2025 15:35
Карина Приходько - Редактор
Зеленский созвонился с Андреем Пленковичем — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Карина Приходько - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Они обсудили следующие шаги и совместные планы на ближайшее будущее.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Президент рассказал, что во время этого разговора он поблагодарил Андрея Пленковича за поддержку Украины со стороны Хорватии и недавнее решение о новом пакете военной помощи. Зеленский отметил, что важно сохранять общее понимание текущих событий.

Кроме того, стороны обсудили следующие шаги и совместные планы на ближайшее будущее. Украинский лидер подчеркнул, что позиция Европы сегодня определяет ее безопасность завтра и всем нужен прочный и длительный мир.

"Ценим твердую позицию Хорватии, что прекращение огня невозможно без четких гарантий безопасности. Спасибо за поддержку", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 февраля Владимир Зеленский пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся Украины.

Кроме того, глава государств 20 февраля встретился со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом.

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