Какие вопросы во время разговора 21 февраля 2025 года обсудили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Микхол Мартин

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский / Официальный / Telegram

В пятницу, 21 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином. Речь шла об общем видении реальных шагов завершения войны.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

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"Ирландия разделяет наш подход (по завершению войны. — Ред.): инициатива должна быть общей, потому что от этого зависит безопасность не только Украины, но и всей Европы. Сделаем все, чтобы достичь справедливого и гарантированного мира", — отметил Зеленский.

Во время разговора стороны говорили о продолжении финансовой помощи, европейских делах и вкладе Ирландии в защиту украинского народа. Также президент Украины проинформировал главу ирландского правительства о своем разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Напомним, Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Словении Робертом Голобом. Политики говорили о двусторонних отношениях, планах на будущее, шагах к завершению войны и гарантиях безопасности.

Также мы сообщали, что президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Во время этого разговора украинский лидер поблагодарил главу хорватского правительства за поддержку Украины и недавнее решение о новом пакете военной помощи.