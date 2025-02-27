Зустріч Зеленського з Мартіном — Ірландія сприятиме вступу в ЄС

Ірландія пообіцяла сприяти прискореному вступу України до ЄС
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Ірландії Міхолом Мартіном. Посадовець пообіцяв сприяти швидкому вступу України в ЄС.
Про це Міхол Мартін розповів, підбиваючи підсумки зустрічі із Зеленським у четвер, 27 лютого.
Ірландія підтримає вступ України в ЄС
За словами Мартіна, Ірландія буде рішуче наполягати на тому, щоб прискорити терміни вступу України в Європейський Союз. Для нашої держави це дуже важливо.
"Це пріоритет, бо дає безпеку та економічні можливості Україні", — зазначив Мартін.
Партнери обговорили фінансову підтримку України від Ірландії. Крім того, йшлося про участь Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальних місіях ЄС.
Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув в Ірландію у четвер, 27 лютого. Президент України зустрівся з ірландським прем'єром Міхолом Мартіном.
Президент Євроради Антоніу Кошта запросив лідерів ЄС на спеціальне засідання. Воно відбудеться у Брюсселі та буде стосуватись питань європейської оборони та підтримки України.
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