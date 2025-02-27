Зустріч Зеленського з Мартіном — Ірландія сприятиме вступу в ЄС

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Ірландії Міхолом Мартіном. Посадовець пообіцяв сприяти швидкому вступу України в ЄС.

Про це Міхол Мартін розповів, підбиваючи підсумки зустрічі із Зеленським у четвер, 27 лютого.

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За словами Мартіна, Ірландія буде рішуче наполягати на тому, щоб прискорити терміни вступу України в Європейський Союз. Для нашої держави це дуже важливо.

"Це пріоритет, бо дає безпеку та економічні можливості Україні", — зазначив Мартін.

Партнери обговорили фінансову підтримку України від Ірландії. Крім того, йшлося про участь Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальних місіях ЄС.

Розмова Зеленського з Мартіном. Фото: Офіс Президента

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув в Ірландію у четвер, 27 лютого. Президент України зустрівся з ірландським прем'єром Міхолом Мартіном.

Президент Євроради Антоніу Кошта запросив лідерів ЄС на спеціальне засідання. Воно відбудеться у Брюсселі та буде стосуватись питань європейської оборони та підтримки України.