Зеленський не підпише другу угоду із США без гарантій безпеки — ЗМІ

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський не має наміру підписувати другу угоду зі Сполученими Штатами, якщо та не міститиме ширших гарантій безпеки. Планується лише підписати документ, який окреслює попередні умови.

Про це повідомляє The Economist у четвер, 27 лютого.

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Зеленський не планує підписувати другу угоду

Посилаючись на джерело в уряді, яке знайоме з переговорами, видання пише, що Зеленський не планує підписувати будь-яку другу, більш повну угоду, яка не містить ширших гарантій безпеки.

Нагадаємо, що Україна та США фактично випрацювали остаточний варіант угоди про корисні копалини, проте він має попередній характер. Що стосується гарантій, то в ній лише міститься теза про те, що "уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки для створення тривалого миру". Підписання цього документу очікується вже цього тижня.

Після цього почнеться робота над детальним документом про створення інвестиційного фонду. І робота над цією угодою буде вкрай прискіпливішою. Зокрема, вона повинна буде пройти ратифікацію в українському парламенті.

Раніше Зеленський підтвердив, що вирушить на зустріч із Трампом. Це станеться вже у п'ятницю. Крім того, український лідер прокоментував остаточну угоду про копалини зі США.