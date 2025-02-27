Зеленский не подпишет второе соглашение с США без гарантий безопасности - СМИ

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен подписывать второе соглашение с Соединенными Штатами, если оно не будет содержать более широких гарантий безопасности. Планируется лишь подписать документ, который определяет предварительные условия.

Об этом сообщает The Economist в четверг, 27 февраля.

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Зеленский не планирует подписывать второе соглашение

Ссылаясь на источник в правительстве, который знаком с переговорами, издание пишет, что Зеленский не планирует подписывать любое второе, более полное соглашение, которое не содержит более широких гарантий безопасности.

Напомним, что Украина и США фактически выработали окончательный вариант соглашения о полезных ископаемых, однако он имеет предварительный характер. Что касается гарантий, то в нем лишь содержится тезис о том, что "правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности для создания длительного мира". Подписание этого документа ожидается уже на этой неделе.

После этого начнется работа над детальным документом о создании инвестиционного фонда. И работа над этим соглашением будет крайне придирчивой. В частности, оно должно будет пройти ратификацию в украинском парламенте.

Ранее Зеленский подтвердил, что отправится на встречу с Трампом. Это произойдет уже в пятницу. Кроме того, украинский лидер прокомментировал окончательное соглашение об ископаемых с США.