Зеленський зустрівся з новим канцлером Австрії Штокером — відео

Володимир Зеленський та Крістіан Штокер. Фото: ОП

У Брюсселі у четвер, 6 березня, відбулося позачергове засідання Європейської ради, на якому були лідери низки країн. Президент України Володимир Зеленський на полях конференції зустрівся з новим канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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"Зустрівся з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером у Брюсселі та привітав його з нещодавнім вступом на посаду", — зазначив президент.

Він наголосив, що Україна цінує підтримку й допомогу від Австрії та розраховує на співпрацю у досягненні справедливого й тривалого миру, а також надійних гарантій безпеки для України й всієї Європи.

Лідери країн обговорили продовження допомоги в гуманітарному розмінуванні, відновленні енергетичної інфраструктури, будівництві укриттів у школах та садочках та підтримку ініціативи "Продовольство з України".

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, на саміті в Брюсселі Зеленський презентував партнерам перші кроки для миру в Україні.

Також український президент повідомив про відновлення діалогу зі США та анонсував зустріч наступного тижня.