Зеленський зустрівся з новим канцлером Австрії Штокером — відео

Зеленський зустрівся з канцлером Австрії у Брюсселі — деталі
У Брюсселі у четвер, 6 березня, відбулося позачергове засідання Європейської ради, на якому були лідери низки країн. Президент України Володимир Зеленський на полях конференції зустрівся з новим канцлером Австрії Крістіаном Штокером.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Зустріч Зеленського зі Штокером
"Зустрівся з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером у Брюсселі та привітав його з нещодавнім вступом на посаду", — зазначив президент.
Він наголосив, що Україна цінує підтримку й допомогу від Австрії та розраховує на співпрацю у досягненні справедливого й тривалого миру, а також надійних гарантій безпеки для України й всієї Європи.
Лідери країн обговорили продовження допомоги в гуманітарному розмінуванні, відновленні енергетичної інфраструктури, будівництві укриттів у школах та садочках та підтримку ініціативи "Продовольство з України".
Нагадаємо, на саміті в Брюсселі Зеленський презентував партнерам перші кроки для миру в Україні.
Також український президент повідомив про відновлення діалогу зі США та анонсував зустріч наступного тижня.
Читайте Новини.LIVE!