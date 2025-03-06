Закінчення війни в Україні — Зеленський заявив, що Україна та США відновили роботу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Євроради

Україна та Сполучені Штати Америки (США) відновили діалог. Наступного тижня відбудеться зустріч між представниками країн.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час саміту ЄС у Брюсселі у четвер, 6 березня.

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Зеленський наголосив, що є кілька кроків, які допоможуть переконатися, що Росія визнає необхідність завершення війни. За словами президента, йдеться про припинення атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру, а також перемир'я на воді.

"Насамперед усі мають упевнитися, що Росія як єдине джерело цієї війни визнає необхідність її завершення. Це можна довести двома видами тиші, які легко встановити та контролювати: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир’ям щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та перемир’ям на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі", — сказав український лідер.

Глава держави також вважає, що засобом встановлення "базової довіри" може стати звільнення полонених.

"Українцям, усім європейцям, американцям, кожному людському серцю у світі, яке проти війни, — усім нам потрібно відчути, що росіяни нас не обманюють. Звільнення полонених може стати засобом встановлення базової довіри", — зауважив Зеленський.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав готовність Володимира Зеленського розпочати мирний процес завершення війни в Україні. Київ активно готує план перших кроків для наближення справедливого і стійкого миру.