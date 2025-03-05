Зеленський анонсував розробку плану миру із партнерами

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів важливу розмову з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Він інформував його про саміт лідерів у Лондоні та обговорив розробку плану миру.

Про це повідомив Зеленський у Telegram у середу, 5 березня.

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Що відомо про розробку плану миру

Глава держави повідомив, що Україна активно готує план перших кроків для наближення справедливого і стійкого миру, і цей документ буде готовий найближчим часом.

"Європа має спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки. Вона повинна бути за столом майбутніх переговорів разом з Україною та США", — заявив Зеленський.

Обговорили також реалізацію ініціативи "Продовольство з України", в рамках якої Словенія приєднується до зусиль України для підтримки сирійського народу.

Президент подякував Словенії за постійну підтримку України в ці важкі часи, підкресливши важливість цієї співпраці.

Нагадаємо, що нещодавно голова ОПУ Андрій Єрмак обговорив із радником Білого дому Майклом Волцом місце і дату переговорів з РФ.

Крім того, після свого виступу у Конгресі президент США Дональд Трамп залишив у силі заборону на подальше постачання зброї Україні. Водночас він жодного разу не торкнувся питання про те, як може виглядати справедливий мир.