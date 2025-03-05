Єрмак та Волц обговорили місце і дату переговорів з РФ

Керівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE

Голова ОПУ Андрій Єрмак обговорив із радником Білого дому Майклом Волцом місце і дату переговорів з РФ. Але точні деталі поки лишаються невідомими.

Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин в коментарі "Суспільному".

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Так, Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Волцом.

Деталі щодо місця, дати і команди поки лишаються невідомими.

Раніше Волц заявив, що планує обговорювати цю тему.

Нагадаємо, що після свого виступу у Конгресі президент США Дональд Трамп залишив у силі заборону на подальше постачання зброї Україні. Водночас він жодного разу не торкнувся питання про те, як може виглядати справедливий мир.

Незадовго США заборонили Британії передавати Україні дані розвідки. За даними ЗМІ, це вплине на ситуацію на фронті не на користь Києва.