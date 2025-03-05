Трамп готовий розглянути відновлення військової допомоги Україні

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп готовий розглянути відновлення постачання військової допомоги Україні, однак за однієї умови. Таку заяву зробив радник президента США з національної безпеки Майк Волц.

Слова Майка Волца процитував редактор The Times Стівен Свінфорд у соцмережі X e середу, 5 березня.

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Зазначається, що радник Дональда Трампа з національної безпеки заявив, що президент готовий розглянути питання про скасування призупинення військової допомоги Україні, якщо переговори із Києвом будуть успішними.

"Я думаю, що якщо ми зможемо закріпити ці переговори й просунутися в напрямку цих переговорів, і, по суті, покласти на стіл деякі заходи зі зміцнення довіри, тоді президент уважно подивиться на скасування цієї паузи", — сказав Майк Волтц.

Скриншот повідомлення редактора The Times Стівена Свінфорда

Нагадаємо, що після свого виступу у Конгресі президент США Дональд Трамп залишив у силі заборону на подальше постачання зброї Україні. Водночас він жодного разу не торкнувся питання про те, як може виглядати справедливий мир.

Однак під час свого виступу у Конгресі Трамп зробив низку важливих заяв щодо російсько-української війни та президента України Володимира Зеленського.