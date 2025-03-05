Трамп виступив у Конгресі США — головні заяви про війну в Україні

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп виступив із великою промовою в Конгресі. Він зробив низку важливих заяв щодо російсько-української війни, президента України Володимира Зеленського, і не тільки.

Редакція Новини.LIVE зібрала головні тези глави Білого дому.

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Що сказав Трамп про Україну

Під час свого виступу американський лідер повідомив, що отримав від Володимира Зеленського лист, в якому йдеться про те, що Україна готова "якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити сталий мир".

"Моя команда і я готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб домогтися сталого миру. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти свій суверенітет і незалежність. Що стосується угоди про корисні копалини та безпеку, Україна готова підписати її в будь-який зручний для вас час", — процитував Трамп текст із листа українського президента.

Крім того, очільник Овального кабінету сказав, що він вдячний за лист, додавши, що одночасно було проведено серйозні переговори з Росією, і США отримали переконливі сигнали про те, що російська сторона готова до миру.

Також Трамп зазначив, що в Україні загинули і поранені мільйони людей (проте незрозуміло, на які саме дані він спирається). Говорячи про війну, президент США наголосив, що "настав час закінчити це безумство" якомога швидше, щоб більше не витрачати на неї гроші.

"США направили мільярди доларів Україні, без гарантій, ви хочете, щоб це ще п'ять років тривало? Настав час зупинити це безумство, настав час для діалогу з обома сторонами", — сказав він.

Водночас президент США не оголосив про зупинення військової допомоги Україні і нічого про це не сказав.

Низка інших заяв Трампа

Крім України, американський лідер зробив низку інших важливих заяв як для Америки, так і для світу. Зокрема, Трамп заявив, що:

Нагадаємо, що подивитися трансляцію виступу Дональда Трампа можна за цим посиланням.

Також ми вчора писали, що президента США номінують на Нобелівську премію миру. Відповідний анонс написав член палати представників США Даррелл Ісса.