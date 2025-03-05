Трамп виступив у Конгресі США — головні заяви про війну в Україні

Що Трамп говорив про Україну під час виступу в Конгресі
Президент США Дональд Трамп виступив із великою промовою в Конгресі. Він зробив низку важливих заяв щодо російсько-української війни, президента України Володимира Зеленського, і не тільки.
Редакція Новини.LIVE зібрала головні тези глави Білого дому.
Що сказав Трамп про Україну
Під час свого виступу американський лідер повідомив, що отримав від Володимира Зеленського лист, в якому йдеться про те, що Україна готова "якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити сталий мир".
"Моя команда і я готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб домогтися сталого миру. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти свій суверенітет і незалежність. Що стосується угоди про корисні копалини та безпеку, Україна готова підписати її в будь-який зручний для вас час", — процитував Трамп текст із листа українського президента.
Крім того, очільник Овального кабінету сказав, що він вдячний за лист, додавши, що одночасно було проведено серйозні переговори з Росією, і США отримали переконливі сигнали про те, що російська сторона готова до миру.
Також Трамп зазначив, що в Україні загинули і поранені мільйони людей (проте незрозуміло, на які саме дані він спирається). Говорячи про війну, президент США наголосив, що "настав час закінчити це безумство" якомога швидше, щоб більше не витрачати на неї гроші.
"США направили мільярди доларів Україні, без гарантій, ви хочете, щоб це ще п'ять років тривало? Настав час зупинити це безумство, настав час для діалогу з обома сторонами", — сказав він.
Водночас президент США не оголосив про зупинення військової допомоги Україні і нічого про це не сказав.
Низка інших заяв Трампа
Крім України, американський лідер зробив низку інших важливих заяв як для Америки, так і для світу. Зокрема, Трамп заявив, що:
- США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо її народ виявить таке бажання;
- США почали повертати контроль над Панамським каналом, американська компанія уклала угоду;
- Вашингтон збільшить тарифи на імпортні товари. За його словами, Китай, Індія та Євросоюз мають бути готові до відповідних мит США, вони набудуть чинності 2 квітня;
- Конгрес має виділити фінансування на створення передової системи ПРО Golden Dome ("Залізний купол"), щоб усе було зроблено в США. Він додав, що "зараз дуже небезпечний світ".
- умовою наймання фахівців у будь-яких сферах мають бути професійні навички, а не раса чи гендер;
- закликав назавжди заборонити зміну статі для дітей, щоб "покінчити з брехнею, що дитина може бути ув'язнена в чужому тілі".
- пригрозив звільнити федеральних службовців, які чинитимуть опір його політиці;
- Трамп знову представив програму "золотої карти" за 5 млн доларів для тих, хто хоче громадянство США.
- глава Білого дому анонсував найбільшу депортаційну операцію в історії США і смертну кару за вбивство поліцейських;
- розповів про будівництво газопроводу в Алясці;
- оголосив про вихід США з ООН;
- заявив про замороження міжнародної підтримки;
- сказав, що Штати поставлять американський прапор на Марсі "і далеко за його межами";
- заявив, що знизить ціни на яйця.
- анонсував, що планує збільшити видобуток корисних копалин у США.
- подякував мільярдеру Ілону Маску за ефективну роботу;
- пообіцяв Америці "золотий вік".
Нагадаємо, що подивитися трансляцію виступу Дональда Трампа можна за цим посиланням.
Також ми вчора писали, що президента США номінують на Нобелівську премію миру. Відповідний анонс написав член палати представників США Даррелл Ісса.
Читайте Новини.LIVE!