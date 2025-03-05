Трамп выступил в Конгрессе США — главные заявления о войне в Украине

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп выступил с большой речью в Конгрессе. Он сделал ряд важных заявлений о российско-украинской войне, президенте Украины Владимира Зеленском, и не только.

Редакция Новини.LIVE собрала главные тезисы главы Белого дома.

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Что сказал Трамп об Украине

Во время своего выступления американский лидер сообщил, что получил от Владимира Зеленского письмо, в котором говорится, что Украина готова "как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир".

"Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира. Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость. Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, Украина готова подписать его в любое удобное для вас время", — процитировал Трамп текст из письма украинского президента.

Кроме того, глава Овального кабинета сказал, что он признателен за письмо, добавив, что одновременно были проведены серьезные переговоры с Россией и США получили убедительные сигналы о том, что российская сторона готова к миру.

Также Трамп отметил, что в Украине погибли и ранены миллионы людей (однако непонятно, на какие именно данные он опирается). Говоря о войне, президент США подчеркнул, что "пора закончить это безумие" как можно скорее, чтобы больше не тратить не нее деньги.

"США направили миллиарды долларов Украине, без гарантий, вы хотите, чтобы это еще пять лет продолжалось? Пора остановить это безумие, настало время для диалога с обеими сторонами", — сказал он.

В то же время президент США не объявил об остановке военной помощи Украине и ничего об этом не сказал.

Ряд других заявлений Трампа

Помимо Украины, американский лидер сделал ряд других важных заявлений как для Америки, так и для мира. В частности, Трамп заявил, что:

Напомним, что посмотреть трансляцию выступления Дональда Трампа можно посмотреть по этой ссылке.

Также мы вчера писали, что президента США номинируют на Нобелевскую премию мира. Соответствующий анонс написал член палаты представителей США Даррелл Исса.