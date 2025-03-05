Трамп готов рассмотреть возобновление военной помощи Украине

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возобновление поставок военной помощи Украине, однако при одном условии. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Слова Майка Уолтца процитировал редактор The Times Стивен Свинфорд в соцсети X в среду, 5 марта.

Читайте также:

В США назвали условия для возобновления помощи Украине

Отмечается, что советник Дональда Трампа по национальной безопасности заявил, что президент готов рассмотреть вопрос об отмене приостановления военной помощи Украине, если переговоры с Киевом будут успешными.

"Я думаю, что если мы сможем закрепить эти переговоры и продвинуться в направлении этих переговоров, и, по сути, положить на стол некоторые меры по укреплению доверия, тогда президент внимательно посмотрит на отмену этой паузы", — сказал Майк Уолтц.

Скриншот сообщения редактора The Times Стивена Свинфорда

Напомним, что после своего выступления в Конгрессе президент США Дональд Трамп оставил в силе запрет на дальнейшие поставки оружия Украине. В то же время он ни разу не затронул вопрос о том, как может выглядеть справедливый мир.

Однако во время своего выступления в Конгрессе Трамп сделал ряд важных заявлений относительно российско-украинской войны и президента Украины Владимира Зеленского.