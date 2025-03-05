Угода про корисні копалини — Трамп готує зміни

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Україна заявила про готовність підписати угоду щодо корисних копалин зі США. Однак наразі Дональд Трамп має на меті змінити її.

Про це пише CBS News в середу, 5 березня.

Читайте також:

Які зміни Трамп хоче внести до угоди про корисні копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив виданню, що наразі економічна угода, яку не підписали через конфлікт Зеленського з Трампом та Венсом, "не лежить на столі". Ще кілька джерел заявили про те, що документ не завершений.

"Деталі угоди можуть змінитися, тому що президент (Дональд Трамп. — Ред.) зараз наполягає на більшій, кращій угоді", — сказала особа, знайома з переговорами.

Перед тим, як Дональд Трамп виступив у Конгресі, глава України Володимир Зеленський написав пост в соцмережах, де запропонував підписати угоду "у будь-який зручний час". Він додав, що ніхто не хоче миру більше, ніж українці.

"Ми з командою готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти тривалого миру", — зауважив Зеленський.

Видання додає, що в Україні зберігається близько 5% загальних світових запасів рідкісноземельних елементів. Сполучені Штати для порівняння мають лише 1-2% при площі більше ніж у 12 разів.

Нагадаємо, з великою промовою у Конгресі виступив Президент США Дональд Трамп. Серед іншого він заявив про плани "значно розширити" видобуток корисних копалин у США.

Також Дональд Трамп оголосив про замороження всієї міжнародної допомоги. Зокрема, йдеться ы про допомогу Україні.