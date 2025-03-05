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Трамп хочет расширить соглашение с Украиной об ископаемых, — СМИ

5 марта 2025 10:52
Ольга Антоновская - редактор
Соглашение о полезных ископаемых — Трамп готовит изменения
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

Украина заявила о готовности подписать соглашение о полезных ископаемых из США. Однако сейчас Дональд Трамп работает над тем, чтобы изменить его.

Об этом пишет CBS News в среду, 5 марта.

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Министр финансов США Скотт Бессент сообщил изданию, что сейчас экономическое соглашение, которое не подписали из-за конфликта Зеленского с Трампом и Вэнсом, "не лежит на столе". Еще несколько источников заявили о том, что документ не завершен.

"Детали соглашения могут измениться, потому что президент (Дональд Трамп. — Ред.) сейчас настаивает на большей, лучшей сделке", — сказал человек, знакомый с переговорами.

Перед тем, как Дональд Трамп выступил в Конгрессе, глава Украины Владимир Зеленский написал пост в соцсетях, где предложил подписать соглашение "в любое удобное время". Он добавил, что никто не хочет мира больше, чем украинцы.

"Мы с командой готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь длительного мира", — отметил Зеленский.

Издание добавляет, что в Украине хранится около 5% общих мировых запасов редкоземельных элементов. Соединенные Штаты для сравнения имеют лишь 1-2% при площади больше чем в 12 раз.

Напомним, с большой речью в Конгрессе выступил Президент США Дональд Трамп. Среди прочего он заявил о планах "значительно расширить" добычу полезных ископаемых в США.

Также Дональд Трамп объявил о замораживании всей международной помощи. В частности, речь идет и о помощи Украине.

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