Переговори про закінчення війни — Зеленський сказав, як досягти миру

термінова новина

Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Також Київ готовий підписати угоди про мінерали та безпеку у будь-який час і в будь-якому зручному форматі.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в соцмережі Х у вівторок, 4 березня.

Читайте також:

Заява Зеленського про переговори та мир

За словами Зеленського, Україна готова до переговорів, щоб наблизити мир.

"Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру", — йдеться у повідомленні.

Глава держави наголосив, що для закінчення війни потрібно пройти кілька етапів.

"Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури — і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду", — зазначив Президент.

Зеленський підкреслив, що Україна готова підписати угоди про мінерали та безпеку в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.

"Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно", — повідомив глава держави.

Український лідер також прокоментував свою зустріч із президентом США Дональдом Трампом, яка закінчилась скандалом.

"Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам’ятаємо той переламний момент, коли Президент Трамп надав Україні "джавеліни". Ми вдячні за це. Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними", — підсумував Зеленський.

Повідомлення Зеленського у X

Раніше заступник президента США Джей Ді Венс заявив, що немає кращих гарантій безпеки для України, ніж тісні економічні відносини із США.

Також ми писали, що президент Франції Еммануель Макрон запропонував план часткового місячного перемир'я між Росією та Україною.