Віцепрезидент США Венс вважає, що інвестиції США є кращим захистом від вторгнень РФ у майбутньому

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Заступник президента США Джей Ді Венс висловився щодо економічної підтримки України та мирних переговорів. В інтерв'ю журналістам він торкнувся і теми миротворчого контингенту в Україні.

Інтерв'ю з віцепрезидентом США опублікував прореспубліканський канал Fox News.

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На думку Венса, немає кращих гарантій безпеки, ніж тісні економічні відносини із США. Інвестиції американських компаній в відбудову і розвиток України є найкращою гарантією її безпеки, вважає він.

"Якщо ви хочете справжніх гарантій безпеки, щоб переконатися, що Володимир Путін більше ніколи не вторгнеться в Україну, найкращий спосіб — забезпечити економічну зацікавленість американців у майбутньому України", — зазначив Венс.

Віцепрезидент заявив, що економічна зацікавленість буде ефективнішою, ніж розгортання багатонаціонального контингенту чи надавання зброї.

Він підтвердив готовність США до переговорів з Росією та союзниками щодо мирного врегулювання конфлікту, якщо Україна висловить готовність брати в них участь.

Венс висловив сумнів у готовності Росії до компромісу, але наголосив на необхідності перевірки цього шляхом переговорів. Віцепрезидент США наголосив на необхідності завершення війни, зазначивши, що безкінечне фінансування бойових дій не відповідає інтересам ні США, ні Європи, ні України.

Нагадаємо, розпочата сварка Венса у Білому домі викликали широкий резонанс у США — одні стали на його бік, а інші звинуватили в упередженості.

Також представники Демократичної партії в Конгресі США висловили підтримку Зеленському.