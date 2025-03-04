Вице-президент США Вэнс считает, что инвестиции США являются лучшей защитой от вторжений РФ в будущем

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Заместитель президента США Джей Ди Вэнс высказался относительно экономической поддержки Украины и мирных переговоров. В интервью журналистам он затронул и тему миротворческого контингента в Украине.

Интервью с вице-президентом США опубликовал про республиканский канал Fox News.

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Какие для Украины лучшие гарантии безопасности

По мнению Вэнса, нет лучших гарантий безопасности, чем тесные экономические отношения с США. Инвестиции американских компаний в восстановление и развитие Украины являются лучшей гарантией ее безопасности, считает он.

"Если вы хотите настоящих гарантий безопасности, чтобы убедиться, что Владимир Путин больше никогда не вторгнется в Украину, лучший способ — обеспечить экономическую заинтересованность американцев в будущем Украины", — отметил Вэнс.

Вице-президент заявил, что экономическая заинтересованность будет эффективнее, чем развертывание многонационального контингента или предоставление оружия.

Он подтвердил готовность США к переговорам с Россией и союзниками по мирному урегулированию конфликта, если Украина выразит готовность принимать в них участие.

Вэнс выразил сомнение в готовности России к компромиссу, но отметил необходимость проверки этого путем переговоров. Вице-президент США отметил необходимость завершения войны, отметив, что бесконечное финансирование боевых действий не отвечает интересам ни США, ни Европы, ни Украины.

Напомним, начатая ссора Вэнса в Белом доме вызвала широкий резонанс в США — одни стали на его сторону, а другие обвинили в предвзятости.

Также представители Демократической партии в Конгрессе США выразили поддержку Зеленскому.