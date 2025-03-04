Переговоры об окончании войны — Зеленский сказал, как достичь мира

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Также Киев стремится подписать соглашения о минералах и безопасности в любое время и в любом удобном формате.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х во вторник, 4 марта.

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По словам Зеленского, Украина готова к переговорам, чтобы приблизить мир.

"Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь длительного мира", — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что для окончания войны нужно пройти несколько этапов.

"Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры — и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое. Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении", — отметил Президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова подписать соглашения о минералах и безопасности в любое время и в любом удобном формате.

"Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно", — сообщил глава государства.

Украинский лидер также прокомментировал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая закончилась скандалом.

"Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость. И мы помним тот переломный момент, когда Президент Трамп предоставил Украине "джавелины". Мы благодарны за это. Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Обидно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными", — подытожил Зеленский.

Сообщение Зеленского в X

Ранее заместитель президента США Джей Ди Вэнс заявил, что нет лучших гарантий безопасности для Украины, чем тесные экономические отношения с США.

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