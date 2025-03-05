Ермак и Волц обсудили место и дату переговоров с РФ

Руководитель ОПУ Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE

Глава ОПУ Андрей Ермак обсудил с советником Белого дома Майклом Уолтцом место и дату переговоров с РФ. Но точные детали пока остаются неизвестными.

Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии "Суспільному".

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Так, Ермак провел телефонный разговор с советником президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Уолтцом.

Детали относительно места, даты и команды пока остаются неизвестными.

Ранее Уолтц заявил, что планирует обсуждать эту тему.

Напомним, что после своего выступления в Конгрессе президент США Дональд Трамп оставил в силе запрет на дальнейшие поставки оружия Украине. При этом он ни разу не затронул вопрос о том, как может выглядеть справедливый мир.

Незадолго США запретили Британии передавать Украине данные разведки. По данным СМИ, это повлияет на ситуацию на фронте не в пользу Киева.