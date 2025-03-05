Ермак и Волц обсудили место и дату переговоров с РФ

Ермак и Уолтц обсудили место и дату переговоров с РФ
Глава ОПУ Андрей Ермак обсудил с советником Белого дома Майклом Уолтцом место и дату переговоров с РФ. Но точные детали пока остаются неизвестными.
Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии "Суспільному".
Украина и США обсудили проведение переговоров с РФ
Так, Ермак провел телефонный разговор с советником президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Уолтцом.
Детали относительно места, даты и команды пока остаются неизвестными.
Ранее Уолтц заявил, что планирует обсуждать эту тему.
Напомним, что после своего выступления в Конгрессе президент США Дональд Трамп оставил в силе запрет на дальнейшие поставки оружия Украине. При этом он ни разу не затронул вопрос о том, как может выглядеть справедливый мир.
Незадолго США запретили Британии передавать Украине данные разведки. По данным СМИ, это повлияет на ситуацию на фронте не в пользу Киева.
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