Зеленский анонсировал разработку плана мира с партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провёл важный разговор с Премьер-министром Словении Робертом Голобом. Он информировал его о саммите лидеров в Лондоне и обсудил разработку плана мира.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram в среду, 5 марта.

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Что известно о разработке плана мира

Глава государства сообщил, что Украина активно готовит план первых шагов для приближения справедливого и устойчивого мира, и этот документ будет готов в ближайшее время.

"Европа имеет общее видение относительно окончания войны и гарантий безопасности. Она должна быть за столом будущих переговоров вместе с Украиной и США", — заявил Зеленский.

Обсудили также реализацию инициативы "Продовольствие из Украины", в рамках которой Словения присоединяется к усилиям Украины для поддержки сирийского народа.

Президент поблагодарил Словению за постоянную поддержку Украины в эти трудные времена, подчеркнув важность этого сотрудничества.

Напомним, что недавно глава ОПУ Андрей Ермак обсудил с советником Белого дома Майклом Уолтцом место и дату переговоров с РФ.

Кроме того, после своего выступления в Конгрессе президент США Дональд Трамп оставил в силе запрет на дальнейшие поставки оружия Украине. При этом он ни разу не затронул вопрос о том, как может выглядеть справедливый мир.