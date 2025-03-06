Закінчення війни в Україні — Зеленський заявив, що Україна та США відновили роботу

Зеленський назвав кроки, які змусять Росію завершити війну
Україна та Сполучені Штати Америки (США) відновили діалог. Наступного тижня відбудеться зустріч між представниками країн.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час саміту ЄС у Брюсселі у четвер, 6 березня.
Які кроки змусять Росію припинити війну
Зеленський наголосив, що є кілька кроків, які допоможуть переконатися, що Росія визнає необхідність завершення війни. За словами президента, йдеться про припинення атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру, а також перемир'я на воді.
"Насамперед усі мають упевнитися, що Росія, як єдине джерело цієї війни, визнає необхідність її завершення. Це можна довести двома видами тиші, які легко встановити та контролювати: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир’ям щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та перемир’ям на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі", — сказав український лідер.
Глава держави також вважає, що засобом встановлення "базової довіри" може стати звільнення полонених.
"Українцям, усім європейцям, американцям, кожному людському серцю у світі, яке проти війни, — усім нам потрібно відчути, що росіяни нас не обманюють. Звільнення полонених може стати засобом встановлення базової довіри", — зауважив Зеленський.
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