Перемир'я в Україні — Шольц підтримав ідею Зеленського

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Christian Mang

У четвер, 6 березня, перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав забезпечити продовження підтримки США України. Він також привітав готовність Володимира Зеленського розпочати мирний процес завершення війни в Україні.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Що сказав Шольц

Шольц наголосив, що Україна залежить від американської підтримки у своїй обороні.

"Ми повинні з холодною та розумною головою забезпечити підтримку України Сполученими Штатами у найближчі місяці та роки, тому що Київ залежить від їх у своїй обороні. Це має бути найважливішим завданням у найближчі дні, щоб гарантувати умови для справедливого миру", — сказав він.

Канцлер ФРН також привітав готовність президента Володимира Зеленського розпочати мирний процес завершення війни в Україні.

"Український президент чітко дав зрозуміти, що він допускає припинення вогню як в повітрі, так і на морі — щоб закласти основу для перемир'я. Для нас також зрозуміло, що найважливіше, щоб Україна залишалася суверенною, незалежною демократичною державою. Ми також маємо присвятити себе цьому, зокрема підтверджуючи, що шлях України до ЄС буде незмінним", — підсумував Шольц.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна активно готує план перших кроків для наближення справедливого і стійкого миру,

А міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що європейські країни проти "плану капітуляції" України, а перемир'я має бути з гарантіями безпеки.