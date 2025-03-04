У МЗС Франції заявили, що перемир'я має бути лише з гарантіями для України

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Фото: vesti.az

Європейські країни проти "плану капітуляції" України. Перемир'я має бути з гарантіями безпеки, адже від цього залежить суверенітет Європи.

Таку заяву зробив, виступаючи в Сенаті під час дебатів щодо України та європейської безпеки, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

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Барро наголосив, що мирний договір має бути у правильній формі, із врахуванням помилок минулого, зокрема Мінських домовленостей, які порушувалися 20 разів і не завадили Путіну розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Політик наголосив, що на кону зараз не лише суверенітет України, а й суверенітет усієї Європи. На його думку, Путін під час обговорення потенційного перемир'я вимагатиме "зміни режиму" та міркуватиме про легітимність української влади.

"Очікується, що Путін поставить під сумнів легітимність Володимира Зеленського, який тим не менш є героєм війни, чия легітимність одноголосно підтверджена українським парламентом, який представляє інтереси свого народу", — зазначив очільник МЗС Франції.

Також він додав, що Кремль звинувачує в початку війни в Україні НАТО, яке розширилося й наблизилося до кордонів Росії, насправді ж причина інша.

"Український народ був охоплений європейськими прагненнями, а Володимир Путін не хотів цього допустити", — підсумував міністр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що європейські країни мають замінити Україні військову допомогу, надання якої призупинив Дональд Трамп. Зокрема, йдеться про постачання боєприпасів.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що впродовж найближчих тижнів Європа не планує відправляти свої війська в Україну. Навіть у разі перемир'я європейський військовий контингент розгорнуть не одразу.