Прем’єр Франції закликав зібрати кошти для допомоги Україні

Франсуа Байру. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру вважає, що європейські країни повинні замістити американську допомогу Україні. Особливо він підкреслив, що Україні потрібні боєприпаси.

Про це Байру заявив під час виступу перед французькими депутатами у вівторок, передає Le Monde.

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Байру зазначив, що Франція та Європа повинні "залучити всі можливі ресурси, щоб максимально замінити" американську військову допомогу Україні, яку було призупинено адміністрацією Трампа.

Глава уряду Франції заявив, що поставки американської допомоги "майже завершені, оскільки цілі потяги, які були завантажені для України, були зупинені і не змогли досягти місця призначення".

Він відзначив, що Україні потрібні боєприпаси, "певна кількість розвідувальних систем" і доступ до "мереж і зв'язку".

"Це змусить нас переосмислити нашу модель, наші пріоритети і по-іншому подивитися на світ, який ми думали, що знаємо, і який, як ми тепер виявили, є більш небезпечним, ніж ми собі уявляли, і походить від тих, кого ми вважали нашими союзниками", — заявив Байру.

Нагадаємо, 4 березня Дональд Трамп дав наказ призупинити військову допомогу Україні. Остаточна заборона, якщо така станеться, може торкнутись доставки критично важливих боєприпасів.

Водночас CNN повідомило, що негативні наслідки від припинення допомоги від США стануть відчутними для України через деякий час. Це не перекриє, навіть якщо інші країни поспішать на допомогу.