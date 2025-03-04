Премьер Франции призвал собрать средства для помощи Украине

Франсуа Байру. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Премьер-министр Франции Франсуа Байру считает, что европейские страны должны заместить американскую помощь Украине. Особенно он подчеркнул, что Украине нужны боеприпасы.

Об этом Байру заявил во время выступления перед французскими депутатами во вторник, передает Le Monde.

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Байру отметил, что Франция и Европа должны "привлечь все возможные ресурсы, чтобы максимально заменить" американскую военную помощь Украине, которая была приостановлена администрацией Трампа.

Глава правительства Франции заявил, что поставки американской помощи "почти завершены, поскольку целые поезда, которые были загружены для Украины, были остановлены и не смогли достичь места назначения".

Он отметил, что Украине нужны боеприпасы, "определенное количество разведывательных систем" и доступ к "сетям и связи".

"Это заставит нас переосмыслить нашу модель, наши приоритеты и по-другому посмотреть на мир, который мы думали, что знаем, и который, как мы теперь обнаружили, является более опасным, чем мы себе представляли, и происходит от тех, кого мы считали нашими союзниками", — заявил Байру.

Напомним, 4 марта Дональд Трамп дал приказ приостановить военную помощь Украине. Окончательный запрет, если таковой произойдет, может коснуться доставки критически важных боеприпасов.

В то же время CNN сообщило, что негативные последствия от прекращения помощи от США станут ощутимыми для Украины через некоторое время. Это не перекроет, даже если другие страны поспешат на помощь.