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Макрон представил нового премьера Франции — кто он такой

13 декабря 2024 15:44
Аркадий Пастула - Редактор
Макрон назначил Франсуа Байру новым премьер-министром Франции
Франсуа Байру. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Франции Эмманюэль Макрон представил нового премьер-министра страны. Им стал лидер "Демократического движения" MoDem Франсуа Байру.

Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца в пятницу, 13 декабря.

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Байру, которому 73 года, заменит Мишеля Барнье после того, как правительство меньшинства, поддержанное крайними правыми и левыми, заставило его уйти в отставку.

Премьер-министр Франции
Франсуа Байру. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Это произошло впервые с 1962 года, и его каденция длилась всего 91 день.

"Президент Республики назначил Франсуа Байру премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", — говорится в сообщении.

Байру, который в 2017 году был одним из соратников Макрона, в последнее время "начал держаться на расстоянии", но все еще пользуется большим авторитетом в кругах президента.

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​Пост Елисейского дворца Фото: скриншот

Что известно о новом премьере Франции

Байру — опытный политик Франции. В 1993-1997 годах он возглавлял Министерство национального образования, а в 2017 году короткое время руководил Министерством юстиции.

Он также неоднократно выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах в 2002, 2007 и 2012 годах.

Напомним, Франция подтвердила свое обязательство продлить поставки Украине ракет SCALP дальнего радиуса действия.

Также посол Французской Республики в Украине Гаэль Весьер заявил, что его страна поддерживает идею приглашения Украины в НАТО.

Франция Эммануэль Макрон Париж политики президент

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