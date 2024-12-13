Макрон назначил Франсуа Байру новым премьер-министром Франции

Франсуа Байру. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент Франции Эмманюэль Макрон представил нового премьер-министра страны. Им стал лидер "Демократического движения" MoDem Франсуа Байру.

Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца в пятницу, 13 декабря.

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Байру, которому 73 года, заменит Мишеля Барнье после того, как правительство меньшинства, поддержанное крайними правыми и левыми, заставило его уйти в отставку.

Франсуа Байру. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Это произошло впервые с 1962 года, и его каденция длилась всего 91 день.

"Президент Республики назначил Франсуа Байру премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", — говорится в сообщении.

Байру, который в 2017 году был одним из соратников Макрона, в последнее время "начал держаться на расстоянии", но все еще пользуется большим авторитетом в кругах президента.

​Пост Елисейского дворца Фото: скриншот

Что известно о новом премьере Франции

Байру — опытный политик Франции. В 1993-1997 годах он возглавлял Министерство национального образования, а в 2017 году короткое время руководил Министерством юстиции.

Он также неоднократно выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах в 2002, 2007 и 2012 годах.

Напомним, Франция подтвердила свое обязательство продлить поставки Украине ракет SCALP дальнего радиуса действия.

Также посол Французской Республики в Украине Гаэль Весьер заявил, что его страна поддерживает идею приглашения Украины в НАТО.