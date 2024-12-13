Макрон назначил Франсуа Байру новым премьер-министром Франции

Макрон представил нового премьера Франции — кто он такой
Президент Франции Эмманюэль Макрон представил нового премьер-министра страны. Им стал лидер "Демократического движения" MoDem Франсуа Байру.
Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца в пятницу, 13 декабря.
Новый премьер Франции
Байру, которому 73 года, заменит Мишеля Барнье после того, как правительство меньшинства, поддержанное крайними правыми и левыми, заставило его уйти в отставку.
Это произошло впервые с 1962 года, и его каденция длилась всего 91 день.
"Президент Республики назначил Франсуа Байру премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", — говорится в сообщении.
Байру, который в 2017 году был одним из соратников Макрона, в последнее время "начал держаться на расстоянии", но все еще пользуется большим авторитетом в кругах президента.
Что известно о новом премьере Франции
Байру — опытный политик Франции. В 1993-1997 годах он возглавлял Министерство национального образования, а в 2017 году короткое время руководил Министерством юстиции.
Он также неоднократно выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах в 2002, 2007 и 2012 годах.
Напомним, Франция подтвердила свое обязательство продлить поставки Украине ракет SCALP дальнего радиуса действия.
Также посол Французской Республики в Украине Гаэль Весьер заявил, что его страна поддерживает идею приглашения Украины в НАТО.
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