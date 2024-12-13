Макрон призначив Франсуа Байру новим прем'єр-міністром Франції

Макрон представив нового прем'єра Франції — хто він такий
Президент Франції Емманюель Макрон представив нового прем'єр-міністра країни. Ним став лідер "Демократичного руху" MoDem Франсуа Байру.
Про це йдеться в заяві Єлисейського палацу у п'ятницю, 13 грудня.
Новий прем'єр Франції
Байру, якому 73 роки, замінить Мішеля Барньє після того, як уряд меншості, підтриманий крайніми правими та лівими, змусив його піти у відставку.
Це сталося вперше з 1962 року, і його каденція тривала лише 91 день.
"Президент Республіки призначив Франсуа Байру прем'єр-міністром і доручив йому сформувати уряд", — йдеться у повідомленні.
Байру, який у 2017 році був одним із соратників Макрона, останнім часом "почав триматися на відстані", але все ще користується великим авторитетом у колах президента.
Що відомо про нового прем'єра Франції
Байру — досвідчений політик Франції. У 1993-1997 роках він очолював Міністерство національної освіти, а в 2017 році короткий час керував Міністерством юстиції.
Він також неодноразово висував свою кандидатуру на президентських виборах у 2002, 2007 та 2012 роках.
Нагадаємо, Франція підтвердила своє зобов'язання продовжити постачання Україні ракет SCALP дальнього радіуса дії.
Також посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр заявив, що його країна підтримує ідею запрошення України до НАТО.
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