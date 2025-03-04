В МИД Франции заявили, что перемирие должно быть только с гарантиями для Украины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Фото: vesti.az

Европейские страны против "плана капитуляции" Украины. Перемирие должно быть с гарантиями безопасности, ведь от этого зависит суверенитет Европы.

Такое заявление сделал, выступая в Сенате во время дебатов по Украине и европейской безопасности, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

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Барро отметил, что мирный договор должен быть в правильной форме, с учетом ошибок прошлого, в частности Минских договоренностей, которые нарушались 20 раз и не помешали Путину начать полномасштабное вторжение в Украину.

Политик подчеркнул, что на кону сейчас не только суверенитет Украины, но и суверенитет всей Европы. По его мнению, Путин при обсуждении потенциального перемирия будет требовать "смены режима" и рассуждать о легитимности украинской власти.

"Ожидается, что Путин поставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского, который тем не менее является героем войны, чья легитимность единогласно подтверждена украинским парламентом, который представляет интересы своего народа", — отметил глава МИД Франции.

Также он добавил, что Кремль обвиняет в начале войны в Украине НАТО, которое расширилось и приблизилось к границам России, на самом же деле причина другая.

"Украинский народ был охвачен европейскими стремлениями, а Владимир Путин не хотел этого допустить", — подытожил министр.

Напомним, премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что европейские страны должны заменить Украине военную помощь, предоставление которой приостановил Дональд Трамп. В частности, речь идет о поставках боеприпасов.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в течение ближайших недель Европа не планирует отправлять свои войска в Украину. Даже в случае перемирия европейский военный контингент развернут не сразу.