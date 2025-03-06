Перемирие в Украине — Шольц поддержал идею Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Christian Mang

В четверг, 6 марта, перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе канцлер Германии Олаф Шольц призвал обеспечить продолжение поддержки США Украины. Он также приветствовал готовность Владимира Зеленского начать мирный процесс завершения войны в Украине.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Что сказал Шольц

Шольц подчеркнул, что Украина зависит от американской поддержки в своей обороне.

"Мы должны с холодной и умной головой обеспечить поддержку Украины Соединенными Штатами в ближайшие месяцы и годы, потому что Киев зависит от них в своей обороне. Это должно быть важнейшей задачей в ближайшие дни, чтобы гарантировать условия для справедливого мира", — сказал он.

Канцлер ФРГ также приветствовал готовность президента Владимира Зеленского начать мирный процесс завершения войны в Украине.

"Украинский президент четко дал понять, что он допускает прекращение огня как в воздухе, так и на море — чтобы заложить основу для перемирия. Для нас также понятно, что самое важное, чтобы Украина оставалась суверенным, независимым демократическим государством. Мы также должны посвятить себя этому, в частности подтверждая, что путь Украины в ЕС будет неизменным", — подытожил Шольц.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина активно готовит план первых шагов для приближения справедливого и устойчивого мира,

А министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны против "плана капитуляции" Украины, а перемирие должно быть с гарантиями безопасности.