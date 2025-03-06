Зеленский встретился с новым канцлером Австрии Штокером - видео

Владимир Зеленский и Кристиан Штокер. Фото: ОП

В Брюсселе в четверг, 6 марта, состоялось внеочередное заседание Европейского совета, на котором были лидеры ряда стран. Президент Украины Владимир Зеленский на полях конференции встретился с новым канцлером Австрии Кристианом Штокером.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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"Встретился с Федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером в Брюсселе и поздравил его с недавним вступлением на должность", — отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина ценит поддержку и помощь от Австрии и рассчитывает на сотрудничество в достижении справедливого и длительного мира, а также надежных гарантий безопасности для Украины и всей Европы.

Лидеры стран обсудили продолжение помощи в гуманитарном разминировании, восстановлении энергетической инфраструктуры, строительстве укрытий в школах и садиках и поддержку инициативы "Продовольствие из Украины".

Скриншот поста Зеленского

Напомним, на саммите в Брюсселе Зеленский представил партнерам первые шаги для мира в Украине.

Также украинский президент сообщил о возобновлении диалога с США и анонсировал встречу на следующей неделе.